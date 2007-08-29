Візит Юлії Тимошенко

Харків. 29 серпня. УНІАН. Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в рамках свого передвиборчого туру здійснить візит до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському штабі БЮТ, лідер опозиції відвідає Харківський історичний музей (15.00), візьме участь у церемонії нагородження лауреатів конкурсу «Інтелект Харкова» (16.00, Оперний театр), проведе прес-конференцію (Оперний театр, Мала зала) та виступить у прямому ефірі на обласному телебаченні (18.00).

На завершення своєї поїзди до Харкова Ю.ТИМОШЕНКО виступить на загальноміському мітингу, який розпочнеться о 19.00 на площі Рози Люксембург.