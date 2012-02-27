Тимошенко номінувано на Нобелівську премію

Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на Нобелівську премію миру.

Тимошенко – одна з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph.

Крім Тимошенко, на премію номіновано також колишнього президента США Біла Клінтона і колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.

Також серед домінантів - американський вiйськовий Бредлi Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні документи.

Як відомо, «Світовий конґрес українців» надіслав до Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення кандидатури Юлії Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру.

Українська правда