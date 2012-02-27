Тимошенко номінувано на Нобелівську премію
15:02, 27 лютого 2012Харьків
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У списку - Біл Клінтон і Гельмут Коль
Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на Нобелівську премію миру.
Тимошенко – одна з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph.
Крім Тимошенко, на премію номіновано також колишнього президента США Біла Клінтона і колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.
Також серед домінантів - американський вiйськовий Бредлi Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні документи.
Як відомо, «Світовий конґрес українців» надіслав до Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення кандидатури Юлії Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру.
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