Азербайджан готовий постачати газ в Україну

Харків. 27 лютого. УНІАН. Азербайджанська Республіка готова постачати газ в Україну.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україну Ейнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛІ.

«Україна є стратегічним партнером для Азербайджанської Республіки. Ми завжди і скрізь підтримуємо один одного. У питаннях енергетики, особливо в газі, Азербайджан повністю підтримує Україну. І поступово ця співпраця знайде конкретні шляхи здійснення. Тоді Азербайджан у будь-який час буде постачати газ в Україну», - сказав Ейнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛІ.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між Харківською областю та регіонами Азербайджанської Республіки.