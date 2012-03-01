На Харківщині доведено до суду 11 позовів до власників незаконних ігрових салонів

Харків. 1 березня. УНІАН. У Харківській області було доведено до суду 11 позовів до власників незаконних ігрових салонів на загальну суму 7,3 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході засідання регіонального антикорупційного комітету заявив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, при налагодженні системної боротьби з незаконним бізнесом власникам салонів, зокрема, буде неможливо на законних підставах повернути вилучені ігрові автомати.

«Сьогодні було приведено дуже багато цікавих цифр. Була ліквідована певна кількість гральних салонів та вилучено 1657 ігрових автоматів на загальну суму 4,5 млн. грн. Велика частина пізніше була повернута власникам, але, об`єднавши зусилля, ми розробимо таку систему, при якій на законних підставах повернути вилучені ігрові автомати буде неможливо», - сказав М.ДОБКІН.

За його даними, було зафіксовано 139 випадків виявлення міліцією незаконних ігрових салонів, доведено до суду 11 позовів на загальну суму 7,3 млн. грн. та складено 113 адміністративних протоколів. «Навіть при таких конфіскаціях ігрові салони продовжують існувати. Ми повинні розуміти, який сумарно обіг цих коштів сьогодні є в місті Харкові, якщо колись тільки в бюджет міста платили до 30 млн. грн.», - наголосив М.ДОБКІН.

На засіданні антикорупційного комітету було ухвалене рішення створити обласну міжвідомчу робочу групу для вирішення практичних питань з виконання в Харківській області вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та проведення відповідних перевірок.