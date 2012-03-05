У Харківському перинатальному центрі народилася перша дитина

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харківському регіональному перинатальному центрі, який було відкрито 2 лютого, народилася перша дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, першу після відкриття Центру в Харкові дитину народила мешканка села Захарівка Вовчанського району. Породілля і немовля почуваються добре.

Хлопчик важить 3 кг 170 гр, зріст - 50 см. Це перша в родині дитина.

З народженням дитини батьків привітав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Глава держави побажав батькам новонародженого, Аліні та Віталію СУХОМЛИНОВИМ, сімейного благополуччя, здоров’я та усіляких гараздів.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у Харкові в рамках реалізації національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» відкрито регіональний перинатальний центр третього рівня. Центр відкрито на базі лікувального та навчально-діагностичного корпусу обласної клінічної лікарні.

Для проведення робіт з реконструкції та переоснащення регіонального перинатального центру використано більш як 41,5 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 35 млн. грн., обласного бюджету – майже 2,5 млн. грн., Фонду Віктора Пінчука – 4 млн. грн. Як окремі підрозділи в Центрі створені відділення інтенсивної терапії для вагітних, роділь та породіль, відділення інтенсивної терапії новонароджених, жіноча консультація, пологове відділення з індивідуальними пологовими залами та операційними, відділення постнатального догляду та реабілітації новонароджених з ліжками для виходжування недоношених. Відділення інтенсивної терапії новонароджених дооснащено медичним обладнанням та апаратурою за рахунок Фонду Віктора Пінчука. Загальна кількість ліжок у регіональному перинатальному центрі – 140, у тому числі 90 акушерських та 30 гінекологічних. У Центрі працює виїзна бригада для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.