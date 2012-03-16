Затверджена Концепція гуманітарної політики Харківської області

Харків. 16 березня. УНІАН. Сьогодні в ході засідання Харківської обласної Громадської гуманітарної ради затверджено Концепцію гуманітарної політики Харківської області до 2020 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, цей документ визначає пріоритети реалізації гуманітарної політики Харківської області, а також цілі і завдання у сферах освіти, науки, охорони здоров`я, культури і суспільних відносин, а також у соціальній сфері.

«Я сподіваюся, це стане ще одним історичним рішенням, і на базі цієї Концепції буде тепер вибудовуватися вся гуманітарна політика, що проводиться в Харківській області», - прокоментував документ голова Харківської облдержадміністрації М.ДОБКІН.