Тимошенко ознайомилася за 25 томами справи ЄЕСУ

Харків. 20 березня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО ознайомився з 25 томами кримінальної справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Ми встигли проаналізувати матеріали справи, які містяться в 25 томах», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що в томах кримінальної справи міститься величезна кількість матеріалу, для ознайомлення з яким потрібно багато часу. «Це складна, повірте мені, робота. В матеріалах справи величезна кількість експертиз, величезна кількість допитів, близько 140 протоколів допитів лише, які треба вивчити, які потрібно зіставити між собою, які треба перевірити дослівно, які треба проаналізувати з точки зору логічності їх складання тощо. Це величезний обсяг роботи, який нам не дають нормально робити», - зазначив адвокат.

На думку С.ВЛАСЕНКА, слухання кримінальної справи про ЄЕСУ розпочнеться без затягування – на початку квітня. У той же час, припустив адвокат, суд усіляко затягує розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єра на вирок у «газовій справі» (розгляд призначений на 15 травня).

«Засідання призначене на 15 травня на 10:00, хоча могли це зробити й раніше. Все це виглядає як штучне затягування. Влада буде робити все, щоб отримати другий вирок ТИМОШЕНКО до цієї дати», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та її адвокатів Сергія ВЛАСЕНКА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

У разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

Як повідомлялося, слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».