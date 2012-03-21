Сьогодні у Харкові обговорять соціальні ініціативи Януковича

10:01, 21 березня 2012
Харьків
0 0

Розширена нарада в театрі Пушкіна

Харків. 21 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові обговорять соціальні ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розширена нарада з обговорення соцініціатив глави держави відбудеться у Харківському академічному російському драматичному театрі імені О.С.Пушкіна (вул. Чернишевська, 11).

Початок – об 11.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter