Прокуратура затвердила обвинувачувальний висновок посадовцю РДА

Харків. 21 березня. УНІАН. На Харківщині за хабарництво судитимуть начальника відділу освіти однієї з райдержадміністрацій.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, обвинувальний висновок у кримінальній справі проти посадовця вже затверджено.

За його даними, під час досудового слідства правоохоронці встановили, що чоловік вимагав та отримав хабар від громадянина в розмірі 10 тис. грн. за сприяння в підписанні договору оренди приміщення непрацюючої школи.

Посадовець обвинувачується за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Справу скеровано до суду для розгляду по суті.