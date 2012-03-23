У Харкові створять надсучасний онкологічний центр

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові завершено третій етап переговорів зі створення в місті надсучасного онкологічного центру.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, коментуючи результати переговорів з президентом медичної компанії «I.P.S» (Австрія) Максиміліаном фон ГАБСБУРГОМ.

За словами І.ШУРМИ, створення Центру передбачає інвестиції у вигляді медичного обладнання: кібер-ніж, лінійний прискорювач, магнітно-резонансний томограф та лабораторія.

Говорячи про можливі терміни початку реалізації проекту та його завершення, заступник губернатора зазначив, що «ідея створення надсучасного онкологічного центру потребує всебічного вивчення, в тому числі - і місця розташування». Крім того, додав, «питання надання інвестицій має дати чітке розуміння того, наскільки швидко і реально можна буде повернути кошти приватних інвесторів».

І.ШУРМА зазначив також, що для української сторони важливою залишається «соціальна складова» проекту. «Незважаючи на перспективу платних послуг у новому онкологічному центрі, ми б хотіли врахувати соціальну складову - як будуть забезпечуватися безплатні медичні послуги людям із незахищених верств населення, зокрема мешканцям сільських районів».

«Все це вивчається, аналізується. Зокрема, врахувавши можливості та налаштованість нашого соціально відповідального бізнесу, - сказав І.ШУРМА, - керівник компанії «I.P.S» обрав місцем розташування онкологічного центру місто Харків».

Заступник губернатора повідомив, що в результаті переговорів з президентом Академії медичних наук України Андрієм СЕРДЮКОМ досягнута домовленість про розміщення онкологічного центру на території Інституту радіології ім. Григор’єва АМН України.

За словами І.ШУРМИ, під час свого перебування у Харкові Максиміліан фон ГАБСБУРГ відвідав Інститут радіології, ознайомився з його роботою та можливостями для розміщення онкологічного центру.

І.ШУРМА підкреслив, що вирішальним моментом у справі стане ухвалення рішення про виділення коштів інвестором. Він наголосив, що «харківська влада гарантує повне сприяння проекту», забезпечить швидке вирішення формальностей та уникнення можливих бюрократичних перепонів. Інвестор у свою чергу може забезпечити «швидке навчання персоналу центру, впровадження новітніх методик, поставку обладнання», - сказав І.ШУРМА.