Організатори ярмарку в Харкові розширять асортимент продукції

Харків. 26 березня. УНІАН. Асортимент продукції, представленої на ярмарку на площі Свободи, буде розширено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене в ході робочої наради з питання проведення продовольчої ярмарки на майдані Свободи у Харкові, присвяченій Великоднім та травневим святам, яку провів заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій Алексейчук.

Зокрема, було вирішено розширити асортимент ярмаркової продукції для задоволення потреб населення перед святами та знизити ціни на основні соціально значущі товари вітчизняного виробництва на 15%.