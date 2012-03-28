Авакова в Римі захищатимуть двоє італійських адвокатів

Харків. 28 березня. УНІАН. Заарештованого в Італії екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова захищатимуть двоє італійських адвокатів, каже народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Пашинський.

Відповідаючи на запитання ВВС Україна про те, хто захищатиме його однопартійця в італійському суді, депутат сказав: «Це італійські адвокати».

За словами парламентаря, представники партії «Батьківщина» поїдуть на суд до Рима лише в тому випадку, якщо захист Арсена Авакова запросить їх.

«Поки що такого запрошення немає», - сказав він.

У «Батьківщині», каже пан Пашинський, переконані, що «в переслідуванні Арсена Борисовича Авакова 100% є політичні мотиви». Відтак, партія проситиме суд долучити заяви опозиції про політичні переслідування до матеріалів справи.

Відповідаючи на запитання, які шанси Арсена Авакова отримати політичний притулок, парламентарій сказав: «Я вважаю, що це великі шанси, тому що Парламентська асамблея Ради Європи, та і вся європейська спільнота, на жаль, уже дійшли висновку, що Янукович та його режим переслідують своїх політичних опонентів, використовуючи такий механізм ще сталінських часів, як 365 стаття».

Депутат також твердить, що Арсен Аваков до останнього моменту не хотів просити політичного притулку.

«Він не є винним, він – громадянин України, він політик український, який, до речі, перебуваючи в тій же Італії, вів публічний спосіб життя, зустрічався з європейськими політиками», - сказав пан Пашинський.

«Так що ми не бачимо ніяких підстав для того, щоб італійський суд доправив його в Україну», - додав парламентарій.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти Арсена Авакова за статтею 365, в якій йдеться про перевищення службових повноважень. За цією ж статтею засуджено колишніх урядовців Юлію Тимошенко і Юрія Луценка.

Екс-губернатора підозрюють у причетності до протиправних дій з 55 га державних земель. Сам він каже, що справа проти нього сфабрикована.

31 січня пана Авакова оголосили в міжнародний розшук і провели обшук у його квартирах у Харкові.

У середу в українському МВС підтвердили, що Арсена Авакова затримали неподалік Рима.

Однопартійці затриманого кажуть, що домагатимуться для нього політичного притулку.

На знімку: Арсен Аваков (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА