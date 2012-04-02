Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу
У наступному турі Металіст грає з Дніпром
Харків. 2 квітня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 25-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металіст - Кривбас 1:1 (Марлос 74 - Федорчук 18)
Динамо - Чорноморець 3:1 (Ідейє 27, Гармаш 41, Алієв 69 - Матос 75)
Ворскла - Шахтар 0:2 (Селезньов 27, Тейшейра 49).
Олександрія - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)
Раніше зіграли
Металург - Волинь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)
Таврія - Дніпро 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)
Зоря - Іллічівець 2:2 (Ідахор 27, Вернидуб 45 - Фомін 8, Віценець 37)
Оболонь - Карпати 2:0 (Гурський 6, Мандзюк 30)
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Ігри 26-го туру призначені на
6 квітня
Волинь (25) - Ворскла (31)
Арсенал (38) - Оболонь (18)
7 квітня
Шахтар (64) - Динамо (67)
Карпати (17) - Металург (34)
Чорноморець (30) - Зоря (20)
8 квітня
Іллічівець (24) - Таврія (37)
Кривбас (32) - Олександрія (17)
Дніпро (41) - Металіст (55)