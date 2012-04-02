Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу

08:15, 02 квітня 2012
Харьків
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У наступному турі Металіст грає з Дніпром

Харків. 2 квітня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 25-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металіст - Кривбас 1:1 (Марлос 74 - Федорчук 18)

Динамо - Чорноморець 3:1 (Ідейє 27, Гармаш 41, Алієв 69 - Матос 75)

Ворскла - Шахтар 0:2 (Селезньов 27, Тейшейра 49).

Олександрія - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)

Раніше зіграли

Металург - Волинь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)

Таврія - Дніпро 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)

Зоря - Іллічівець 2:2 (Ідахор 27, Вернидуб 45 - Фомін 8, Віценець 37)

Оболонь - Карпати 2:0 (Гурський 6, Мандзюк 30)

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Ігри 26-го туру призначені на

6 квітня

Волинь (25) - Ворскла (31)

Арсенал (38) - Оболонь (18)

7 квітня

Шахтар (64) - Динамо (67)

Карпати (17) - Металург (34)

Чорноморець (30) - Зоря (20)

8 квітня

Іллічівець (24) - Таврія (37)

Кривбас (32) - Олександрія (17)

Дніпро (41) - Металіст (55)

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