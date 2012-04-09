Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харкові з вікна на восьмому поверсі випала півторарічна дитина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася вдень 8 квітня в одному з багатоповерхових будинків по вулиці Тимурівців.

Хлопчик 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. За словами матері, вона залишила дітей у кімнаті та вийшла на кухню готувати їжу. У цей час малюк бавився на дивані біля вікна.

За вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку. Хід дослідчої перевірки контролюється прокуратурою Харківської області.