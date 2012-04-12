«Піккардійськоа терція» вперше у Харкові дасть великий сольний концерт

Харків. 12 квітня. УНІАН. 20 квітня у Харкові відбудеться концерт вокального колективу «Піккардійська терція».

Як повідомила кореспонденту УНІАН організатор гастролей Ольга Десятникова, це перший великий сольний концерт відомих майстрів а-капельного співу у столиці Слобожанщини.

Концерт пройде на сцені Харківського державного академічного драматичного театру ім. Т. Шевченка. Початок - о 19.00.

За словами Ольги Десятникової, на музичних гурманів справжнє свято чекає, адже вокалісти представлять програму «Найкраще»: добре знані хіти та найновіші композиції.

Зокрема, харків’яни зможуть проїхатися у львівському «Старенькому трамваї», помокнути під «Останнім літнім дощем», навідатися в гості до «Пустельника», відшукати загадкове «Ельдорадо», придумати свій «Сад ангельських пісень», разом заспівати «Колискову для Аліси». А з останніх обробок – почути в а-капельному виконанні кавери «Братів Гадюкіних», «ТНМК», Володимира Івасюка. Власне із Харкова «Піккардійська терція» розпочинає святкувати свій поважний ювілей – творче двадцятиліття.

За цей час, нагадала сторінки історії колективу О.Десятникова, шестеро вокалістів своїми найкращими інструментами – голосами – та невтомними музичними експериментами зуміли зібрати немалу колекцію професійних відзнак та нагород. Навіть тоді, коли ще студенти Львівського музичного училища від страху перед публікою ховали на сцені очі під чорними окулярами, слухачі їх уже любили, а професіонали - цінували. Через рік після свого першого виступу формація стала дипломантом «Червоної Рути», а дебют на музичному фестивалі «Доля» в Чернівцях закінчився визнання її найкращою в усіх жанрах. Упродовж двох років (1994-1995) «піккардійці» були учасниками «Таврійських ігор», 1995 рік – чергова перемога – гран-прі телевізійного пісенного фестивалю «Мелодія», 1996 – випуск дебютного компакт-диску «Сад ангельських пісень», режисерами якого стали Руслана Лижичко та Павло Грабовський. За якість поліграфії та дизайн обкладинки, розроблений львівським художником Євгеном Равським, незалежні експерти визнали «Сад ангельських пісень» найкращим тогочасним компакт-диском в Україні.

2000 року, вперше за тривалий час існування міжнародного фестивалю а-капельного співу «Vokal total» у Мюнхені (Німмечина) організатори запросили творчий колектив зі Східної Європи – «Піккардійську терцію». У березні 2008 року секстет здобув найвищу державну нагороду - Національну премію України імені Тараса Шевченка. 2009 року колектив випустив ювілейний – десятий – альбом під назвою «Етюди». Саме «Піккардійська терція» представляла своєю творчістю нашу державу перед депутатами Європейської комісії в Брюсселі, а минулорічний день незалежності України відзначила концертним турне по європейських країнах.

Підсумком плідної співпраці всіх учасників вокальної формації стали понад 320 пісень найрізноманітніших музичних стилів (поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз). Попри те, що на 95% пісенний репертуар україномовний, у активі «піккардійців» є пісні 12 мовами світу. Секстет часто гостює у Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Франції, Бельгії, Канаді, Сингапурі та США. Музичні критики охрестили творчість «Піккардійської терції» як інтелектуальну – таку, що прививає аудиторії добрі смаки, остання ж віддячується великою любов’ю – практично всі сольні концерти відбуваються з аншлагами. Незалежно від географії виступу.

Упродовж року «Піккардійська терція» святкуватиме свій ювілей у багатьох містах України. Вокальна формація «Піккардійська Терція», кожного року бавить слухача новими концертними програмами і цікавими творчими експериментами.

Квитки на концерт можна замовити за телефоном 750-71-11.