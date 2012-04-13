У Бєлгороді обговорять питання прикордонного співробітництва

Харків. 13 квітня. УНІАН. 16-20 квітня у Бєлгороді відбудеться Міжнародна наукова школа міжрегіонального прикордонного співробітництва.

Як повідомляє сатй Харківської облдержадміністрації, у засіданні, яке проходитиме в Бєлгородському державному університеті, візьмуть участь представники Харківської області.

Захід у Бєлгороді підтримує виконавчий комітет Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, Харківського національного університету імені Каразіна.

В рамках школи відбудеться низка заходів, зокрема: 16-18 квітня – Інтернет-конференція, 19 квітня – Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів», 20 квітня – VII Стратегічні транскордонні дебати «Проекти розвитку єврорегіонів України та Росії».

Під час цих заходів планується обговорити стан та перспективи російсько-українського єврорегіонального співробітництва, соціально-економічні аспекти міжрегіонального прикордонного співробітництва, співпрацю в освітньо-науковій та культурній сферах в рамках єврорегіонів, управління проектами та програмами міжрегіонального прикордонного співробітництва, а також перспективи формування інформаційно-комунікативного простору єврорегіонів.