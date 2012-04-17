В Харківській області новий начальник ДАІ
15:47, 17 квітня 2012Харьків
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Єршова представив Козицький
Харків. 17 квітня. УНІАН. Начальником Управління Державної автомобільної інспекції в Харківській області призначено полковника міліції Олександра Єршова.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні начальник облуправління міліції Віктор Козицький представив нового керівника обласної ДАІ особовому складу.
До нового призначення О.Єршов очолював Управління ДАІ УМВС України в Чернігівській області.
В.Козицький побажав новопризначеному керівникові успіхів у роботі та подальших професійних досягнень.
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