Харківщина виконала план зі збору податків - Добкін

Харків. 18 квітня. УНІАН. У першому кварталі нинішнього року Харківська область виконала план щодо збору податків більше, ніж на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, це стосується різних видів податків. Попри песимістичні прогнози, зазначив губернатор, області вдалося виконати складне завдання.

«Наповнюваність місцевих бюджетів становить понад 100%, незважаючи на те, що передрікали, що бюджет буде важкий до виконання. Якщо взяти збір решти податків, то Харківська область у першоиу кварталі план виконала теж більш, ніж на 100%», - сказав М.Добкін.