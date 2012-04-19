Прокурор обвинувачує Тимошенко в обкраданні народу

Харків. 19 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко обвинувачується в ошукуванні та обкраданні українського народу, заявив на засіданні Київського районного суду Харкова з попереднього розгляду справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» прокурор Віктор Лобач.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Тимошенко обвинувачується в ошукуванні та обкраданні українського народу».

За його словами, під час досудового слідства було додержано усі вимоги чинного законодавства.

В.Лобач підкреслив, що строки давності у цій кримінальній справі не вичерпалися. За його словами, Ю.Тимошенко обвинувачується в ухилянні від сплати податків.

Прокурор підкреслив: «Ніхто не вищий за закон, незважаючи на те, які посади він займає».

«Ми вважаємо можливим призначити до розгляду справу», - сказав В.Лобач, коментуючи відсутність в судовому засіданні Ю.Тимошенко.

В.Лобач також заявив клопотання до Державної пенітенціарної служби і Міністерства охорони здоров’я визначити можливість Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні.