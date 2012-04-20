Суд продовжив засідання у справі Тимошенко

Харків. 20 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова продовжив попередній розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання відкрив суддя Київського райсуду Костянтин Садовський.

Вчора о 16.45 у засіданні суду була оголошена перерва. Тоді суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо заявлених захистом Ю.Тимошенко клопотань.

Зокрема, захисники екс-прем’єра вимагали суд зупинити розгляд справи до повного одужання Ю.Тимошенко, передати розгляд справи до Подільського райсуду Києва, забезпечити ЗМІ максимальні умови для висвітлення процесу тощо.