Системою «Телекард» оснастять всі віддалені амбулаторії Харківщини

Харків. 27 квітня. УНІАН. Цього року планується завершити оснащення системою «Телекард» всіх ФАПів та лікарських амбулаторій Харківської області.

Про це повідомив сьогодні під час сесії обласної ради заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

За йогос ловами, у 2011 році продовжувалося впровадження системи дистанційної передачі електрокардіограм «Телекард» з периферійних фельдшерських пунктів та лікарських амбулаторій до обласних кардіологічних центрів.

На це було використано майже 300 тис. грн. з обласного бюджету.

«Завдяки впровадженню цієї системи минулого року кількість переданих та проконсультованих електрокардіограм збільшилася в 19 разів порівняно з 2010 роком. Цього року ми плануємо завершити оснащення приладами системи «Телекард» всіх ФАПів та лікарських амбулаторій області», - сказав І.Шурма.