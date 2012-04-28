У Харкові розпочинається суд проти Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ

Харків. 28 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові Київський районний суд має розпочати розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Засідання у справі розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко заявили 19 квітня під час попереднього розгляду справи, що екс-прем’єр України обвинувачується за трьома пунктами: перший - організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн. Другий - ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн. І третій пункт - використання платіжної карти іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використовувала майже 1 млн дол на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

На засіданнях 19-20 квітня суддя Київського райсуду Костянтин Садовський відхилив усі клопотання захисту Ю.Тимошенко, зокрема вимогу зупинити розгляд справи щодо діяльності корпорації ЄЕСУ до повного одужання засудженої, про незаконність розгляду цієї справи у Київському райсуді, про перенесення розгляду справи з Харкова до Подільського райсуду Києва або у Дніпропетровськ.

У тому числі, суддя К.Садовський відхилив клопотання адвокатів про зняття заборони фото-, відеозйомки та трансляції судового процесу.

27 квітня екс-прем’єр-міністр України Ю.Тимошенко письмово звернулася до судді К.Садовського з проханням зупинити провадження у кримінальній справі до свого одужання. За словами адвоката Сергія Власенка, зважаючи на стан здоров’я, Ю.Тимошенко також просить суд не доставляти її на судові засідання.

Також 27 квітня медкомісія Міністерства охорони здоров’я, спеціально створена для вивчення стану здоров’я Ю.Тимошенко, оголосила про те, що вона не може дати висновок про можливість засудженої брати учать у судовому засіданні 28 квітня. За словами голови комісії МОЗ – першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, висновок було неможливо зробити через відмову засудженої провести її медичний огляд. Комісія зустрічалася з Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, але вона не дала згоди на її медичне обстеження.

За словами Р.Моісеєнко, рішення про можливу доставку Ю.Тимошенко на судове засідання 28 квітня не входить до повноважень комісії МОЗ, а висновки комісії буде передано до пенітенціарної служби.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

