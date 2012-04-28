Власенко: суд визнав важкий стан здоров’я Тимошенко

Харків. 28 квітня. УНІАН. Сьогоднішнім рішенням суду про перенесення розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко влада визнала, що екс-прем’єр перебуває у важкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, коментуючи рішення Київського районного суду Харкова про перенесення розгляду справи екс-прем’єра на 21 травня через її стан здоров’я.

«На сьогоднішньому судовому засіданні влада змушена була юридично визнати те, що вони не визнавали з 5 листопада 2011 року, що окрім того, що Юлія Тимошенко не винувата в тих обвинуваченнях, які їй висуваються, на жаль, стан її здоров’я є таким, що несе певні загрози для неї», - наголосив С.Власенко.

«Саме тому суд був змушений під тиском абсолютно очевидних фактів, а також враховуючи ганебне побиття Юлії Тимошенко, відкласти розгляд справи до 21 травня», - додав захисник.

При цьому С.Власенко зазначив, що цього часу недостатньо для одужання Ю.Тимошенко.

«Ми вважаємо, що цього часу є недостатньо для відновлення здоров’я Юлії Володимирівни, оскільки німецькі лікарі неодноразово заявляли, що це потребує декілька місяців», - сказав він.

С.Власенко висловив сподівання, що німецькі лікарі, як планують прибути в Україну, проведуть ще одне обстеження «і дадуть ще одне заключення, на яке буде спиратися суд, розглядаючи питання про можливість слухання справи у подальшому».

Крім того, захисник висловив жаль, що суд не відреагував на заяву щодо припинення розгляду справи до повного одужання Ю.Тимошенко, «що було б найбільш логічним в цій ситуації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, Київський районний суд Харкова до 21 травня відклав розгляд справи екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Він врахував клопотання адвокатів призупинити розгляд справи Ю.Тимошенко до її одужання.

Суд постановив «вважати неможливим» розгляд справи Ю.Тимошенко без її участі і призначив наступне засідання на 10 годину ранку 21 травня.