У Харкові комуністи пройшли центром міста

Харків. 1 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові представники КПУ провели акції з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку вони поклали квіти до пам’ятника Леніну на майдані Свободи у центрі міста.

Під червоними прапорами, з портретами Леніна, Маркса та Енгельса і гаслом «Вернем страну народу» учасники акції колоною під звуки оркестру пройшли вулицею Сумською до історичного центру міста. На чолі колони крокували перший секретар Харківського обкому КПУ, народний депутат Алла Александровська, інші керівники обласної та міської організацій КПУ, депутати міської ради від КПУ, ветерани праці.

На площі Конституції відбувся мітинг, на якому виступила А.Александровська.

У заходах взяли участь близько тисячі осіб переважно похилого віку.

Окремо свято 1 Травня у Харкові відзначили представники громадської організації «Трудова Харківщина».

Ексцесів і правопорушень у ході святкувань правоохоронці на цей час не зафіксували.