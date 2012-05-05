Росіянин намагався ввезти в Україну 300 пристроїв для нічної стрільби

Харків. 5 травня. УНІАН. Сьогодні вранці на східному державному кордоні в пункті пропуску «Плетенівка», що на Харківщині, було виявлено 300 пристроїв для ведення стрільби вночі з автомата АК-74, які завозилися в Україну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, в Україну їх віз громадянин Росії автомобілем «ГАЗ».

Для оформлення 28-річнний водій обрав смугу «зелений» коридор. Однак прикордонники Харківського загону та працівники митниці звернули увагу на схвильовану поведінку водія і вирішили оглянути автівку ретельніше. У ході огляду вони знайшли 300 пристроїв.

Виявлений товар у росіянина вилучено.