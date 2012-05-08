Добкін заявляє про необхідність державної підтримки цукрової галузі

Харків. 8 травня. УНІАН. Для подальшого розвитку цукровій галузі необхідна державна програма підтримки, повідомив в ефірі програми обласного радіо «Від влади до громади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Цього року скорочені площі посіву цукрових буряків. Ми планували посіяти 45 тис. га, а посіяли 28 тис. га, і якщо держава не ухвалить програму підтримки виробників цукру, не думаю, що ми зможемо широкими кроками просуватися вперед у цьому напрямку. Ціна на цукор, яка існує, не дає переробникам цукрових буряків можливості отримувати стабільний прибуток. Питання підтримки держави дуже актуальне, без неї ми не впораємося», - передає слова губернатора сайт Харківської облдержадміністрації.

М.Добкін підкреслив, що запаси цукру цього року ще дозволяють обійтися 28 тисячами гектарів, але наступного року вже необхідно буде ухвалювати кардинальне рішення і як у всіх успішних аграрних країнах вводити спеціальні системи заохочення та дотації виробникам цукру.