Бєлохвостикова не зможе приїхати на фестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 8 травня. УНІАН. У зв`язку зі зміною гастрольного графіка відома російська актриса Наталія Бєлохвостикова не зможе приїхати до Харкова на ІV міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Раніше планувалося, що в рамках фестивалю вона зустрінеться з французьким актором Аленом Делоном, з яким разом знімалася у фільмі «Тегеран-43», а також проведе майстер-клас для молодих харківських кінематографістів, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.