Тимошенко привезли до лікарні

Заїхала швидка у супроводі «Беркута»

Харків. 9 травня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко привезли до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Як передає кореспондент УНІАН, о 8.02 на територію медичного закладу заїхала карета швидкої допомогим у супроводі автомобілів ДАІ та спецпідрозділу «Беркут». Прихильники Ю.Тимошенко, яким вдалося залишитися на території лікарні, скандують «Юлі - волю!».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter