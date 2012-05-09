Тимошенко привезли до лікарні
08:08, 09 травня 2012Харьків
0 0
Заїхала швидка у супроводі «Беркута»
Харків. 9 травня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко привезли до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, о 8.02 на територію медичного закладу заїхала карета швидкої допомогим у супроводі автомобілів ДАІ та спецпідрозділу «Беркут».
Прихильники Ю.Тимошенко, яким вдалося залишитися на території лікарні, скандують «Юлі - волю!».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter