Харківську єпархію УПЦ МП очолив архієпископ Онуфрій

Харків.13 травня. УНІАН. Керуючим Харківською єпархіэю Української православної церкви Московського патріархату призначений архієпископ Онуфрій (Олег Володимирович Легкий).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у єпархіальному управлінні, згідно з рішенням Священного Синоду Української православної церкви МП від 8 травня 2012 року та відповідно до Указу Митрополита Київського і всієї України Володимира від 8 травня 2012 р. архієпископ Онуфрій був звільнений з посади вікарія Харківської єпархії та призначений архієпископом Харківським і Богодухівським, керуючим Харківською єпархією.

Урочисті заходи з нагоди призначення нового керівника Харківської єпархії відбулися сьогодні в Благовіщенському соборі Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, привітати архієпископа з призначенням на посаду прийшли голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, перший заступник голови області Валентин Дулуб, народний депутат України Валерій Писаренко, депутат Харківської обласної ради Дмитро Добкін, а також керівники правоохоронних органів та вищих навчальних закладів Харківщини.

Звертаючись до владики Онуфрія, М.Добкін сказав: «Сьогодні ми зустрічаємо Вас як керівника Харківської єпархії. Рішення Господа, яке втілилося в указі Синоду Української Православної Церкви, повністю відповідає сподіванням і очікуванням пастви, яка відчуває до Вас глибоку повагу як до людини, яка і словом, і ділом не раз доводила свою любов до Господа, людей і церкви».

М.Добкін привітав владику від Харківської обласної адміністрації, обласної ради, керівництва міста «і від усіх тих, хто разом з Вами буде молитися за процвітання нашої країни, нашої Слобожанщини і людей, що живуть тут».

«Дай бог Вам здоров`я і мудрості робити все так, щоб церква і віра на Слобожанській землі процвітали, як і в попередні століття, особливо за правління видатних архієпископів, яких Господь посилав на Харківщину», - сказав М.Добкін.

Звертаючись у відповідь, архієпископ Онуфрій висловив слова подяки пастві і керівництву міста й області. Зокрема, владика зазначив, що місто з кожним днем стає гарнішим і кращим і запевнив, що на своїй посаді буде робити все можливе для розвитку і процвітання Слобожанщини.

«Як молодий єпископ прошу у вас молитовної підтримки, тому що, підтримуючи мене, ви допомагаєте єпархії. Бажаю всім нам допомоги Божої, щоб Господь зміцнював нас, і щиро дякую вам усім», - передає слова владик Онуфрій прес-служба міської ради.

Як повідомляв УНІАН, до вересня 2011 року Харківську єпархію очолював митрополит Харківський і Богодухівський Никодим (Микола Руснак, 18.04 1921 - 15.09.2012).

Довідка УНІАН. Владика Онуфрій (Олег Володимирович Легкий) народився 27 березня 1970 р. (м. Ходорів Жидачівського району Львівської області) в родині священика. Архієрей УПЦ МП. У 1987 році поступив на роботу у Львівське єпархіальне управління. У жовтні 1989 року поступив на роботу до Харківського єпархіального управління. 28 серпня 1990 року висвячений митрополитом Харківським і Богодухівським Никодимом у диякона. 4 жовтня 1992 р. висвячений у сан ієрея. Закінчив Одеську духовну семінарію (1993) та Київську духовну академію (1998). 22 квітня 2000 р. хіротонісаний в сан єпископа. У 2003 р. покладено обов`язки намісника Свято-Покровського чоловічого монастиря м. Харкова. 20 травня 2007 року возведений в сан архієпископа митрополитом Київським і всієї України Володимиром. 16 вересня 2001 року призначений тимчасовим керуючим Харківською єпархією. Є почесним громадянином м.Харкова (з 2008 року). Член-кореспондент Міжнародної кадрової Академії. Почесний доктор Харківського Національного університету внутрішніх справ.