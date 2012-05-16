Фестиваль «Харьковская сирень» зайняв свою нішу у світовому кінематографі - Добкін

Харків. 16 травня. УНІАН. Фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» з кожним роком нарощує масштаби і вже став істотною часткою світового кінематографа.

Про це сказав сьогодні в ході традиційного спілкування з журналістами «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Зараз усі пильно стежать, як буде розвиватися «Харьковская сирень», і я гадаю, з десятого - п`ятнадцятого фестивалю ставлення до нього буде вже зовсім іншим. Якщо ми витримаємо той рівень, на якому був проведений останній фестиваль «Харьковская сирень», то європейський та світовий кінематограф нас буде оцінювати абсолютно по-іншому. Ми не переходимо нікому дорогу, ми маємо свою нішу і вже нікому її не віддамо», - сказав М.Добкін.

За його словами, зірки світової величини, які щорічно приїжджають на фестиваль «Харьковская сирень», - це подарунок для багатьох харків`ян, які раніше не мали можливості в рідному місті побачити своїх кумирів.

«Зірки, які приїхали до нас, стали окрасою фестивалю, реалізацією мрій багатьох харків`ян, які з екранів кінотеатрів і телевізорів дивилися на своїх кумирів. Просто поспілкуватися з такими людьми, послухати їхню думку з якихось питань - це і цікаво, і корисно», - передає слова губернатора сайт облдержадміністрації.