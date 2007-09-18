Виникає загроза зриву виборів у Харкові

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій Голобуцький не виключає, що виборча кампанія в Харкові та області може закінчитися зривом виборів.

Таку думку експерт висловив у коментарі, переданому УНІАН.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ констатує, що в останні тижні Харків стає центром застосування «чорних піар-технологій», у більшості випадків спрямованих проти БЮТ і, в меншій мірі - проти «Нашої України – Народної самооборони».

Зокрема, за його словами, фальшиві листівки й запрошення на зустрічі з політиками, псевдо-пайки, факельні ходи, анонімний компромат, телефонні загрози й залякування активістів, а також інші винаходи «чорних піарників» стали нормою для харківського виборця.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначає, що все це «за задумами організаторів» має призвести до зниження явки на виборчі дільниці, «що, в свою чергу, відкриє грандіозні можливості для фальсифікації результатів голосування».

В той же час, зазначає експерт, «коли міська влада зрозуміє, що «чорні» технології не працюють, вона може зважитися на радикальні заходи: знищення виборчої документації, погроми дільниць, масове, публічне вкидання бюлетенів і як результат - зрив виборів у Харкові».

У зв`язку з цим О.ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив думку, що журналісти, громадські організації, міжнародні спостерігачі, а також представники правоохоронних органів повинні максимально моніторити ситуацію в Харкові.