Латвія зацікавлена у співпраці з Харківщиною

Харків. 24 траня. УНІАН. Латвійська республіка зацікавлена у співпраці з Харківською областю.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні заступник губернатора Юрій Сапронов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської республіки в Україні пані Аргітою Даудзе. На зустрічі також були присутні начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і міжнародних відносин ХОДА Анатолій Педешко і керівник представництва Латвійського агентства інвестицій і розвитку в Україні, дипломат при Посольстві Латвійської Республіки в Україні Аріс Котанс.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між Харківською областю і регіонами Латвійської республіки.

Ю.Сапронов привітав Посла на Слобожанській землі і проінформував її про потенціал Харківської області.

«Найбільшим потенціалом регіону є наша земля, чорнозем. З 1 січня 2013 року вступає в силу закон про продаж землі, і ми сподіваємося, що це змінить ефективність її використання, яка на даний момент становить близько 24%. Ми також дуже зацікавлені в максимально глибокій переробці тієї продукції, яка виробляється в Харківській області. Ще кілька перспективних напрямків, які ми розвиваємо - це біо-, нано-, IT-технології», - зазначив віце-губернатор.

Як підкреслила А.Даудзе, Україна являє великий інтерес для країн ЄС і зокрема Латвії.

«Інтерес Латвії до регіонів України зосереджений як у сфері господарського співробітництва - в аграрній сфері та в промисловості, так і в сфері наукового співробітництва між ВНЗ», - сказала вона.

Ю.Сапронов запропонував для подальшої активізації співробітництва розглянути питання про відкриття в Харківській області почесного консульства Латвійської Республіки, а також запросив Посла на матчі Євро-2012, які відбудуться в Харкові, і Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який пройде 7 вересня.