У Харкові - розбійний напад і пограбування квартири

Харків. 28 травня. УНІАН. У Харкові вчинено розбійний напад і пограбування приватної квартири.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 27 травня опівночі до чергової частини Фрунзенського райвідділу внутрішніх справ м. Харкова надійшло повідомлення про те, що двома годинами раніше четверо невідомих увірвалися через незачинені двері до приватного житлового будинку.

За інформацією прокурора району Олега Гладких, застосувавши фізичне насильство, нападники зв’язали скотчем господарку домоволодіння та її сина і під загрозою предмета, схожого на пістолет, заволоділи їхніми грошима в сумі 5 тисяч доларів та коштовностями.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Особи, які вчинили злочин, ще не встановлені.