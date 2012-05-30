Міліція ловить торговців квитками на Євро-2012

Харків. 30 травня. УНІАН. Міліція вже розслідує дві справи про шахрайство з квитками на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Сергій Поготов.

С.Поготов зауважив, що на сьогодні порушено дві кримінальні справи. За фактами проводиться дослідча перевірка.



При цьому він нагадав, що місцевий організаційний комітет Євро-2012 постійно звертається до громадян з проханням купувати квитки на матчі чемпіонату лише в місцях офіційного продажу.