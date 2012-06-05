У Харкові суд заборонив акцію на підтримку української мови

Харків. 5 червня. УНІАН. Окружний апеляційний суд Харківської області за позовом Харківської міськради заборонив групі активістів проводити 5 червня у Харкові акції на захист української мови.

Про це повідомив УНІАН один з організаторів проведення акції, яка була запланована у вівторок на майдані Свободи поблизу приміщення облдержадміністрації. Заявку до міськвиконкому на проведення подавав громадянин Дмитро Пилипець.

Згідно з висновком суду, ця акція громадян «не узгоджується з інтересами мешканців територіальної громади м.Харкова, які не беруть участі у цьому заході». Суд звернув увагу на те, що «існує загроза безпеці та житю як учасників заходу, так і громадян міста», і ухвалив постанову, зідно з якою «проведення мітингу не є можливим».