У Харкові проходить акція на захист української мови

Харків. 5 червня. УНІАН. У Харкові перед будівлею облдержадміністрації на вулиці Сумській проходить пікет проти ухваленого сьогодні Верховною Радою у першому читанні мовного законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 120 пікетувальників тримають національні прапори, плакати з написом «Головна проблема України не мови, а чудовиська при владі», а також скандують: «Банду геть! Україні українську мову!». Люди висловлюють протест проти законопроекту, який, на їхню думку, розколює Україну.

За словами організаторів пікету, акція є відкритою, тому до неї можуть приєднуватися усі бажаючі. У пікеті бере участь письменник Сергій Жадан.

У коментарі УНІАН С.Жадан сказав, що подібний законопроект «ставить хрест на розвитку української мови у східних регіонах України». На думку С.Жадана, влада перед виборами намагається збільшити свій рейтинг на сході України. «Подібні ініціативи влади є виключно популістськими. Вони спрямовані на те, що в нас восени вибори, і їм потрібно заробити свої бали. Дуже шкода, що політики продовжують влаштовувати ці мовні війни між українцями», - сказав письменник.

Депутат Харківської обласної ради Іван Варченко зазначив, що мовний законопроект спрямований на те, щоб відвернути увагу українців від нагальних проблем. На його думку, мовне питання піднімається навмисно перед виборами до парламенту.