У Харкові забезпечене якісне енергоживлення всіх об’єктів Євро-2012 – ОДА

Харків. 8 червня. УНІАН. У Харкові забезпечене якісне енергоживлення всіх об’єктів Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, під час відкриття останнього об’єкта реалізації АК «Харківобленерго» Державної цільової програми підготовки до Євро-2012 підстанції «Павлівська» заявив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

«Сьогодні ми поставили останню жирну крапку. Все готово до проведення чемпіонату, і ніяких непередбачених ситуацій з енергозабезпеченням в Харкові бути не може», - сказав В.Дулуб.

Він зазначив, що введені раніше в експлуатацію нові підстанції «Перемога», «Каштанова», «Дергачі» та реконструкція підстанцій «Салтівська», «Світло Шахтаря» і «Сокольники» забезпечили якісне енергоживлення споживачів міста та всіх об’єктів Євро-2012.