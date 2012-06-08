Тхір Фред передбачив результати перших двох матчів Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. У Харков тхір-віщун Фред передбачив нічиї у перших двох матчах Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, тхір-віщун Фред у фан-зоні на площі Свободи зробив передбачення щодо результатів матчів Польща - Греція та Росія - Чехія, які сьогодні відбудуться у Варшаві та Вроцлаві.

Перед Фредом поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Польщі та Греції, потім між командами Росії та Чехії. В обох випадках тхір Фред відмовився від ласощів, таким чином передбачивши командам нічиї.

Як повідомила представник харківського зоопарку Валерія Цеханська, за якою закріплений тхір, Фред швидше за все злякався шуму на майдані, а тому його не зацікавили миски з їжею.