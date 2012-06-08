Янукович запросив інвесторів на матчі Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський сьогодні взяв участь у засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Виступаючи на засіданні Ради, В.Янукович запросив присутніх відвідати матчі Євро-2012.

«У кого буде таке бажання, подайте заявку до секретаріату нашої Ради, і ви дістанете таку можливість. УЄФА є господарем проведення чемпіонату, але президент України має квоту. І я, як голова Ради, вас запрошую», - сказав В.Янукович у своєму вступному слові, звертаючись до присутніх.

Як повідомляє прес-служба президента України, зокрема, В.Янукович відзначив, що досвід, який Україна отримала в процесі підготовки до проведення фінальної частини Євро-2012, матиме велике значення для подальшого розвитку країни.

Глава держави зазначив, що підготовка до проведення масштабного спортивного свята стала додатковим поштовхом до зростання рівня національної економіки, створення нових робочих місць, зокрема, завдяки залученню до робіт українських будівельних компаній.

«Підготовка до Євро-2012 була дуже непростою, але нам вдалося подолати відставання від графіка», - підкреслив В.Янукович.

Він зокрема нагадав, що до Євро-2012 були споруджені та реконструйовані сучасні аеропорти і стадіони, побудовано близько 2400 кілометрів автомагістралей. «Вся ця інфраструктура створювати можливості для подальшого розвитку країни і служити майбутнім поколінням», - сказав В.Янукович.

До Ради інвесторів входять президент України, бізнесмени, директори банків та президенти інвестиційних організацій, зокрема, Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Вагіт Алєкпєров, В’ячеслав Богуслаєв, Дуг Гір, Герман Греф, Карл Джоханссон, Томас Міров, Лакшмі Нівас Міталл, Вадим Новинський, Грег Пейдж, Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Олександр Ярославський та інші.

Довідка УНІАН. Протягом усього періоду підготовки Харкова до Євро-2012 О.Ярославський є генеральним інвестором і координатором будівництва ключових інфраструктурних об`єктів. За даними УЄФА, бізнесмен профінансував 30% планових витрат на підготовку міста до Турніру, виділивши на відповідні цілі 300 млн. дол. Ці кошти вкладені в проекти приватно-державного партнерства: реконструкцію стадіону «Металіст» (30 % загальній вартості) та Міжнародного аеропорту «Харків» (фінансування будівництва 2 нових терміналів та реставрації історичного будинку - 34 % загальної вартості проекту), а також у приватні інвестиційні проекти: будівництво першого в місті 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* (штаб-квартира УЄФА), тренувальної бази ФК «Металіст», дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА), стадіону «Динамо».

На знімку: Олександр Ярославський знайомить Віктора Януковича з можливостями реконструйованого до Євро-2012 Міжнародного аеропорту «Харків (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА