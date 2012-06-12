Ірина Бережна: медики мають відчути, що держава цінує їхню працю

Харків. 12 червня. УНІАН. Народний депутат, член фракції Партії Регіонів Ірина Бережна виступає за поліпшення соціальних умов для працівників медичної галузі і підвищення престижності професії медика.

Свою позицію І.Бережна засвідчила під час спілкування з трудовим колективом Харківської міської студентської лікарні №20, повідомляє прес-служба народного депутата.

За її словами, Президент України вже виступав з ініціативами підвищення зарплати працівникам медичної сфери. «Ми дуже сподіваємося, що динаміка збільшення заробітних плат медикам збережеться також і в наступні роки», - сказала І.Бережна.

«Лікар повинен на роботі думати про те, - зазначила народний депутат, - як вилікувати хворого, а не про те, як йому прогодувати свою сім`ю. І не думати про те, на чому заощадити, щоб купити потрібні препарати або устаткування для лікарні».

На думку І.Бережної, «сьогодні медицина потребує змін підходів до оцінювання праці медичних працівників, щоб кожен працівник цієї сфери відчув, що державу цінує цю нелегку працю».