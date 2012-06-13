У першій половині дня до Харкова прилітають 16 літаків з Голландії

Харків. 13 червня. УНІАН. Сьогодні у першій половині дня очікується прибуття з Амстердама до Харкова 16 чартерних літаків з футбольними уболівльниками Голландії, які прилітають на матч своєї збірної з командою Німеччини.

Гра розпочнетьсмя на стадіоні «Металіст» о 21.45 за київським часом.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними інформаційної служи Міжнародного аеропорту «Харків», зранку вже прибуло кілька літаків, решта, згідно з розкладом, прибувають до обіду.

У другій половині дня аеропорт має прийняти ще кілька рейсів з Голландії, але кількість літаків стане відома пізніше.