У першій половині дня до Харкова прилітають 16 літаків з Голландії
10:17, 13 червня 2012Харьків
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Фани прибувають на матч з Німеччиною
Харків. 13 червня. УНІАН. Сьогодні у першій половині дня очікується прибуття з Амстердама до Харкова 16 чартерних літаків з футбольними уболівльниками Голландії, які прилітають на матч своєї збірної з командою Німеччини.
Гра розпочнетьсмя на стадіоні «Металіст» о 21.45 за київським часом.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними інформаційної служи Міжнародного аеропорту «Харків», зранку вже прибуло кілька літаків, решта, згідно з розкладом, прибувають до обіду.
У другій половині дня аеропорт має прийняти ще кілька рейсів з Голландії, але кількість літаків стане відома пізніше.
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