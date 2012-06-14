У Харкові фанів попросили залишити фан-зону Євро-2012
20:59, 14 червня 2012Харьків
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Насувається гроза
Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові відвідувачів офіційної фан-зони Євро-2012 попросили залишити її територію на майдані Свободи через грозу.
Як передає кореспондент УНІАН, людей, які зібралися на площі, попросили вийте за територію фан-зони наприкінці трансляції матчу Італія - Хорватія. У цей час на площі Свободи перебували кілька сотень уболівальників.
Зараз офіційну фан-зону Євро-2012 у Харкові закрито для входу уболівальників.
У Харкові починається гроза, спостерігаються пориви шквального вітру.
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