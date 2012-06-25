У суді захисника Тимошенко позбавили слова

Харків. 25 червня. УНІАН. Суддя Київського апеляційного суду Харкова Костянтин Садовський під час розгляду питання щодо можливості проведення судового засідання у справі ЄЕСУ за відсутності екс-прем’єр міністра Юлії Тимошенко позбавив слова захисника екс-прем’єра Андрія Кожем’якіна.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя зробив зауваження А.Кожем’якіну та попросив його висловлюватися з приводу можливості початку судового засідання без Ю.Тимошенко.

А.Кожем’якін продовжив промову та не зважив на слова головуючого судді. Перед цим представники державного обвинувачення заявили клопотання про призначення судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров’я Ю.Тимошенко та можливість її участі у судових засіданнях.

Захисники Ю.Тимошенко, у свою чергу, заявили, що суд порушує процедуру ведення судового засідання, позбавляє захист можливості висловитися щодо питань, які розглядаються, та надає переваги обвинуваченню. «Це свідчить про упередженість», - наголосив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

Захист наполягає на призупиненні провадження у справі щодо ЄЕСУ до одужання Ю.Тимошенко.

У ці хвилини суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.