В Харківській області зросли надої молока

Харків. 26 червня. УНІАН. За 5 місяців 2012 року на Харківщині обсяги виробництва молока, порівняно з минулим роком, збільшилися на 10,2%.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні під час засідання колегії ХОДА в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Олена Кулик.

За її словами, за підсумками роботи галузі тваринництва за січень-травень цього року, в області досягнута стабілізація та покращення ситуації в галузі молочного скотарства.

«За 5 місяців цього року обсяги виробництва молока порівняно з минулим роком збільшилися на 18,3 тис. тонн, або на 10,2%, і становлять 197 тис. тонн. По сільгосппідприємствам приріст молока становить 22,4%. Обсяги виробництва збільшилися у всіх районах області, за винятком Валківського, де становлять 99% до минулого року», - сказала О.Кулик.

Також, за її словами, порівняно з минулим роком збільшилася продуктивність дійної череди на 20% і становить в середньому по області 2106 кг. Збільшення надоїв досягнуто у всіх районах області, за винятком Лозівського та Первомайського районів (94% та 89% відповідно). Найвища продуктивність корів у господарствах Дворічанського району - 3124 кг, Красноградського - 2854 кг, Зачепилівського - 2512 кг та Ізюмського - 2400 кг.