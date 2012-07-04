Сьогодні у Харкові - засідання регіонального Комітету з економічних реформ

Харків. 4 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться розширене засідання Харківського регіонального Комітету з економічних реформ.

Засідання проходитиме в приміщені Малої зали Будинку рад.

У заході візьмуть участь представники Харківського регіонального Комітету з економічних реформ, керівництво Харківської облдерадміністрації і Харківського міськвиконкому, керівники структурних підрозділів ОДА, члени Координаційної ради з розробки та реалізації проекту «Технополіс П’ятихатки», члени Експертної ради Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи».

Під час засідання планується обговорення проекту Закону України «Про Технополіс П’ятихатки» для створення міста високих технологій «Технополіс П’ятихатки», як складової Національного проекту «Місто майбутнього»; результатів підготовки та реалізації проекту «Розбудова села майбутнього через відродження скотарства; результатів першого етапу Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи», повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.