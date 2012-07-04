На трьох захисників державної мови складені адмінпротоколи

Харків. 4 липня. УНИАН. У Харкові на трьох громадських активістів, які вчора протестували проти прийняття мовного закону, складені адміністративні протоколи.

Про це кореспондента УНІАН повідомив організатор акції протесту «Майдан на захист української мови в Харкові» Дмитро Пилипець.

За його словами, вчора близько 22.00 активісти Спілки Української Молоді, «Молодої просвіти» та інших молодіжних громадських організацій Харківщини (загалом близько 25 осіб) встановили на площі Свободи два намети на знак протесту проти прийняття мовного закону. Учасники акції протесту вимагали визнати голосування за мовний закон неконституційним, а також вимагали від Президента України Віктора Януковича і голови ВР Володимира Литвина не підписувати ухвалений мовний закон.

Д.Пилипець наголосив, що Харківська міська рада була належним чином повідомлена про проведення акції. Однак близько 23.30 до наметів підійшли працівники міліції й представник міськради, який не представився, та почали вимагати прибрати намети.

Громадський активіст зазначив, що правоохоронці і представник міськради наголошували, що акція незаконна, а розміщені на площі Свободи намети - малі архітектурні форми, для встановлення яких необхідні відповідні погодження. За словами Д.Пилипця, після цього працівники міліції демонтували намети силою.

Організатор акції протесту зазначив, що близько 24.00 на площу Свободи приїхали ще кілька правоохоронців, у тому числі керівництво харківського міського управління міліції. Д.Пилипець наголосив, що міліціонери запропонували йому проїхати до відділу міліції для складання адміністративного протоколу за проведення несанкціонованої акції.

Д.Пилипець зазначив, що після відмови його, його матір та керівника харківської організації Спілки Української Молоді Романа Черемського затримали, доставили до відділу міліції і склали по два адміністративні протоколи на кожного: за проведення несанкціонованої акції протесту та за непокору працівникам правоохоронних органів.

Разом з тим Д.Пилипець наголосив, що сьогодні о 13.00 акція протесту на площі Свободи проти прийняття мовного закону буде продовжена. «Навіть якщо нам заборонить суд, ми подамо інші повідомлення. Нехай забороняють усім і в усіх місцях», - сказав він.

Начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Наталія Захарова підтвердила кореспонденту УНІАН, що стосовно трьох учасників акції протесту на площі Свободи вчора були складені адміністративні протоколи за ст. 185 КУаП (непокора працівникам міліції) і за ч.1 ст. 175 (проведення несанкціонованого мітингу).