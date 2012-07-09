Російській мові надається статус регіональної, але не всеукраїнської - Добкін

Харків. 9 липня. УНІАН. Затверджений депутатами Верховної ради Закон «Про основи державної мовної політики» не змінить ставлення населення країни до української мови. І в жодному разі не змусить в україномовних областях вважати російську мову пріоритетною.

Про це в ефірі гомадсько-політичного ток-шоу «Шустер LIVE» на Першому національному телеканалі сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Згідно зі статтею 6 Закону державною мовою України є українська. Там же йдеться про те, що жодне положення цього закону не може тлумачитися як звуження використання державної мови. Крім цього, у висновку Європейської Комісії за демократію через право йдеться про те, що згідно з проектом закону підтверджений статус української мови як єдиної державної мови, яка заслуговує особливої підтримки і захисту. У той час як російська мова буде користуватися статусом регіональної мови», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.