Владислав Протас: Україні - нову партію, а Харкову – нового мера

Харків. 27 вересня. УНІАН. Лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС планує створити власну політичну партію і підтверджує намір балотуватися в мери Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ПРОТАС журналістам у прес-центрі «Майдан Свободи», коментуючи свою відмову брати участь у позачергових парламентських виборах за списком однієї з політичних сил.

На його думку, вибори не принесуть змін в українському суспільстві, оскільки на політичній карті країни залишаться ті самі гравці, які популістськими гаслами воюють за голоси виборців і не змінять політичного та економічного курсу країни. Саме це, сказав В.ПРОТАС, і спонукало його відхилити пропозицію піти на вибори на прохідному місці однієї з партій.

Лідер «Харків’янина» наголосив, що жодна з партій по-справжньому не підтримала ініціатив його організації щодо наведення ладу у Харкові, виведення з кризового стану його головних життєзабезпечуючих секторів, розробки і реалізації ґрунтовних програм розвитку півторамільйонного міста.

«Громадська організація «Харків`янин» не бачить на сьогодні жодної політичної сили, яка б запропонувала для харків`ян план розвитку житлово-комунального господарства нашого міста, що перебуває зараз, як ви знаєте, у кризовому стані. Харків`яни стали заручниками незадовільної роботи місцевої влади. Жодна з політичних сил, що пропонують сьогодні зміну мерів Києва й Харкова, не презентувала свого нового мера, я вже не говорю про програми розвитку наших міст», - сказав В.ПРОТАС.

А відтак, вважає В.ПРОТАС, на політичну арену має вийти нова сила, яка яскраво і всебічно представлятиме інтереси людей, а головне – відповідально виконуватиме свої обіцянки. На його думку, Україна потребує нової виборчої системи, яка б ураховувала мажоритарний принцип. До партії, переговори про створення якої вже тривають, можуть увійти представники громад, від яких вони обиралися, аби відстоювати в парламенті їхні інтереси. Одна з робочих назв партії – «Об’єднання місцевих громад», - повідомив В.ПРОТАС.

«У кожному регіоні мають з`явитися лідери, представники окремих регіонів, - сказав він, - які повинні об`єднатися і прийти в парламент, представляючи кожен свій регіон. Тобто слід повернути мажоритарну систему по тих же партійних списках. Я впевнений, що за рік вона сформується, і з`явиться партія, в яку й буду входити я, і буду вести її у парламент», - сказав В.ПРОТАС. Нова партія буде співпрацювати з тими силами, зазначив він, які «не займатимуться популізмом і політиканством» і діяльність яких «позитивно відіб’ється на добробуті харків’ян».

Гостро скритикувавши нинішню владу Харкова, яка, за його словами, «працює не на харків’ян, а на себе», «провалила реформу ЖКХ» і просто «дерибанить місто», В.ПРОТАС підтвердив свій намір балотуватися в мери Харкова на місцевих виборах, які, на його думку, можуть відбутися наступного року.

«Я обов’язково буду брати участь у місцевих виборах і я обов’язково буду балотуватися на посаду міського голови, - заявив О.ПРОТАС.

Він додав, що має свою програму розвитку Харкова, яку і представить на суд харківської громади.