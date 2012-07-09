Головлікар ЦКЛ не знає, чи привезуть Тимошенко завтра до суду

Харків. 9 липня. УНІАН. На цей час невідомо, чи планується завтра перевезення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до зали судових засідань на слухання кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про сказав кореспондентові УНІАН Михайло Афанасьєв, головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс реабілітації.

«Це ви в мене питаєте?», - зі здивуванням сказав М.Афанасьєв.

Він також зазначив, що не володіє інформацією про те, чи судово-медична експертиза стану здоров’я Ю.Тимошенко завершена. За словами М.Афанасьєва, фахівці Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз вивчають документи екс-прем’єра.

«Не знаю. Вони забрали документи, проводять. Результатів ми не маємо. Закінчили, не закінчили – нас не повідомляли», - сказав головний лікар.

У той же час захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, говорячи про прийняття закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції», в коментарі кореспондентові УНІАН зазначив, що таке нововведення не стосується кримінальних процесів.

«Це не стосується кримінального процесу, на скільки я розумію. Це стосується господарського, громадського та адміністративного процесів. Поки це Юлії Володимирівни не стосується», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський оголосив перерву у розгляді кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 10 липня 2012 року.

К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов`язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров`я Ю.Тимошенко.

К.Садовський у своєму рішенні зазначив, що експертиза повинна бути проведена з Ю.Тимошенко. У разі неможливості експертиза буде проведена на підставі її медичних документів. Суддя зазначив, що питання про призупинення чи продовження провадження у справі буде прийняте після отримання результатів експертизи.