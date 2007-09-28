В Ізюмі сплюндровано близько 200 могил
16:01, 28 вересня 2007Харьків
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Затримано 4 підозрюваних
Харків. 28 вересня. УНАН. В Ізюмі на міському кладовищі сплюндровано близько 200 могил.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв»язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, це сталося в ніч з 26 на 27 вересня.
Зловмисники перевернули хрести на 174 могилах.
Міліція затримала 4 підозрюваних – учнів школи і профтехучилища, які зараз дають свідчення, повідомила Л.ВОЛКОВА.
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